‘Anneme nasıl küfredersin’ deyip ortalığı birbirine kattı

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile şüpheli Orkun N., sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun N., evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı.

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“ANNEME NASIL KÜFREDERSİN?”

Dancı’nın evinin önüne giden şüpheli, “Anneme nasıl küfredersin” diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun N., ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, şüpheli Orkun N., motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

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ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dancı’ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dancı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. DHA