Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Adil Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

SANIK BABAM, ÖLEN ANNEM OLUR

Duruşmada tanık olarak dinlenen Doğan çiftinin çocuklarından Netice Ceylan, halasının kendisine annesinin bir kişiyle aralarında bir şey olduğunu söylediğini, annesinin de önce inkar sonra da kabul ettiğini belirterek, “Ben sanıktan şikayetçi değilim” dedi. Oğlu Sedat Doğan da “Ben şikayetçi değilim. Sanık babam, ölen annem olur. Olay tarihinde iş yerindeydim. Olayın nasıl olduğunu görmedim” diyerek şikayetinden vazgeçti.

SANIKTAN İLGİNÇ SAVUNMA

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Adil Doğan ise, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişi için, “O kendi karısını öldüren birisidir. Kötü bir ailedir. Tahliyemi isterim.” dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Adil Doğan'ın eşini keserle vurarak öldürdüğü, öldürdükten sonra da meyve bıçağıyla burnunu, kulaklarını ve dudağını kestiği anlatıldı. İddianamede Doğan'ın olaydan 6 ay önce de eşini iple asmaya çalıştığı fakat çocuklarının buna engel olduğu belirtildi.

Adil Doğan'ın cinayeti işledikten sonra oğlu Deniz Doğan'ı arayarak “Oğlum ben anneni öldürdüm” dediği ve Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde silah ve 42 mermiyle yakalandığı ifade edildi.

İddianamede Adil Doğan hakkında ‘Eşini canavarsa hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, ‘Eşi öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 9 yıldan 15 yıla adar hapis cezası talep edildi. (DHA)