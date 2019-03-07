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Annesini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Ümraniye'de dün sabah kız arkadaşıyla görüşmesini istemediği için tartıştığı annesini beyzbol sopasıyla vurarak öldüren 16 yaşındaki T.Ö. "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen T.Ö. "Sadece çok pişmanım onu biliyorum" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ
21:38 -
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Annesini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

İstanbul Ümraniye’de dün sabah, 16 yaşındaki T.Ö., kız arkadaşıyla görüşmesini istemediği için tartıştığı annesi Arzu Özkan’ın (45) başına beyzbol sopasıyla vurarak ölümüne sebep olmuştu.

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Aynı gün yakalanarak gözaltına alınan T.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen T.Ö., Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ÇOK PİŞMANIM ONU BİLİYORUM'

Hakimlikteki sorgusunda, annesinin sabahları saat 7.00 sıralarında kendisine kahvaltı hazırladığını söyleyen T.Ö., olay günü de annesinin kendisine kahvaltı hazırladığını ifade etti. Kahvaltı sırasında annesinin kız arkadaşıyla ilgili kötü sözler söylediğimi ileri süren T.Ö., “Bunu sürekli yapıyordu. Sonrasında gelişen olayları hatırlamıyorum. Sadece çok pişmanım onu biliyorum” dedi.

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Son güncelleme: android-time 21:42 07.03.2019
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