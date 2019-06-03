Antalya bayram namazı saat kaçta? İşte 2019 Antalya ilçe ilçe bayram namazı saatleri

Bayram namazına sayılı saatler kala Antalya bayram namazı saati bölgede yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan Bayramı namaz vakitlerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. Müslümanlar, bayram namazı için abdest alıp temiz giysiler giyerek camilere akın edecek. İşte camileri dolduracak inananlar için 2019 Antalya bayram namazı vakitleri…

ANTALYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya’da yaşayan vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:16’da kılacak.

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ANTALYA’DA BULUNAN TARİHİ CAMİLER

Kesik Minare Camii (Korkut Camii, Cami-i Kebir)

M.S. 5. yüzyılda Bizanslılar tarafından Meryem Ana adına Panaghia Kilisesi olarak inşa edilmiş ve II. Bayezid zamanında Şehzade Korkut tarafından camiye dönüştürülmüştür. Bunun için Korkut Camii veya Cami-i Kebir adı ile de anılır. Kilisenin camiye dönüştürülmesi sırasında inşa edilen ve sade yapılışı olan mihrabı, kesme taştandır. 1896 yılında bir yangında zarar gören caminin minaresinin ahşap üst kısımlarının da yanması sonucunda Kesik Minare adını almıştır.

Kale Camii (Sultan Süleyman Camii)

Alanya’da, tersanenin batısındadır. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad tarafından yaptırılan cami 1530-1566 yıllarında Sultan Süleyman tarafından tekrar yaptırıldığı için Sultan Süleyman Camii adıyla da anılmaktadır. Moloz taştan olan yapı, kare planlıdır. Sekizgen kasnak üzerine, kiremitli bir kubbesi vardır. Son cemaat yeri, dört ayak üzerine kiremitli-üç kubbe ile örtülüdür.

Bali Bey Camii

Surlar dışında Muratpaşa Mahallesi'nde Bali Bey Sokağı'ndadır. Sekizgen kasnak üzerine büyük bir kubbenin örttüğü yapı kareye yakın bir plan göstermektedir. 15. yüzyılda akıncı beyi Malkoçoğlu Bali Bey tarafından yaptırılmıştır.

Murat Paşa Camii

Surlar dışında Kazım Özalp Caddesi üzerindedir. Sadrazam Kurucu Murat Paşa tarafından 1570 yılında yaptırılmıştır. On kenarlı kasnak üzerine yüksek bir kubbe ile örtülmüştür. Sivri kemerli ve üç kubbeli son cemaat yerinin sütunları renkli taşlarla süslenmiştir.

Emir Bedrüddin Camii

Alanya'da bulunan ve günümüzde Andızlı Cami olarak bilinen cami, adını hemen yanındaki andız ağacından almıştır. 1277 yılında Emir Bedrüddin tarafından yaptırılan caminin

yanında kesme taşlardan yapılma çok yüksek olmayan minaresi yer alır Minberi oymacılık sanatının en güzel örneklerindendir