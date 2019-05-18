Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Türkiye Cumhuriyeti tabelası!

Antalya’da 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi tabelasını değiştirdi.

Daha önce Türkiye Cumhuriyeti yazmayan tabelaya yapılan ekleme vatandaşlardan alkış aldı.

BAŞKAN BÖCEK’TEN ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ TANITIMI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin takılmasından büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirterek, ‘ Özellikle 19 Mayıs'tan bir gün önce takılmasını istedik. Daha anlam kazandı. Çünkü yarın Kurtuluş destanımızın 100. Yılı. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman izinde olacağız. Cumhuriyetimizi Atatürk kurdu onu yaşatacak olan bizler ve gelecek nesillerimizdir. Atatürk'ün de dediği gibi ‘Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel şehri' Atatürk sevgisiyle büyümüş ve onun ilkeleri ile yaşamış biri olarak her zaman Antalyalı hemşerilerimin emrinde ve hizmetinde olacağım” dedi.