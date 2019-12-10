Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya hava durumu: Antalya’da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji'den son dakika Antalya'ya şiddetli sağanak yağmur ve sel uyarısı geldi. Binlerce öğrenci yağmur nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki yarın Antalya'da okullar tatil mi? İşte Antalya'da hava durumu...

17:40 -
Haberler Gündem
Antalya hava durumu: Antalya’da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ANTALYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak yapıldığı takdirde haberimizde yerini alacak.

ANTALYA HAVA DURUMU

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more