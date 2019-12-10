Antalya hava durumu: Antalya’da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

ANTALYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak yapıldığı takdirde haberimizde yerini alacak.

ANTALYA HAVA DURUMU