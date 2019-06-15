Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Atatürk büstü”yle ilgili açıklama

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iddiaya konu olayın Muratpaşa’daki Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12 Haziran’da saat

18.00 civarında meydana geldiği bildirildi. Atatürk büstünün okulun bahçesindeki depoda muhafaza edildiği belirtlen açıklamada, sadece 10 Kasım ve 29 Ekim törenlerinde masadaki Türk bayrağının üzerine konularak kullanıldığı kaydedildi.

Atatürk büstünün, bulunduğu depodan camları kimliği belirsiz kişilerce kırılarak çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Olayın fark edilmesi sonrasında okulun güvenlik görevlileri ve okul idaresince büst koruma altına alınmıştır. Atatürk büstüne herhangi bir zararın verilmediği, büstün fotoğrafını çekip basına verenler tarafından depodan alındığı ve provokatif eyleme dönüştürmek amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. Okul idaremizce konuyla ilgili polis karakoluna suç duyurusunda bulunulmuştur. Müdürlüğümüzce maarif müfettişi görevlendirilmiştir.”