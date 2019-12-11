Son dakika: Antalya Valisi açıkladı! Okullar tatil olacak mı? Uyarılar sürüyor…

Şimdiye kadar okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldiğini belirten Karaloğlu, “Okullar yarın da tatil edilmeyecek” dedi.

Antalya Valisi’nin açıklamaları şöyle:

*Tüm kamu kurum ve kuruşlarımızın teyakkuz hali devam ediyor

*Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek

*Bugün 18,00 ile sabah 08,00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuzu devam edecek.

*Biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem de 7 ilçe belediyemizden görevliler, kara yollarımız ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de takibimiz devam edecek.

*Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz.

‘KIRMIZI KOD’ UYARISI DEVAM EDİYOR

Antalya Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti.

Davut Öztürk, kentte 6 ilçe için verilen ‘kırmızı kod’ uyarısının devam ettiğini belirtti.

Öztürk, Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerinde dün gece yağmurun başladığını ve metrekareye 15 ile 30 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Kent merkezinde ise yağmurun öğle saatlerinden itibaren başlayacağını belirten Öztürk, “Yağış yarın öğle saatlerine kadar kesintisiz etkili olacak. Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde 100 kilogramdan biraz fazla yağış bekliyoruz. Kemer ilçesine ise 250 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz” dedi.