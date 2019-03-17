Antalya’da 30 milyon liralık vurgun! 28 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya’da ikamet eden yaşlı Alman vatandaşlarını telefonla arayan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmada, 12 Alman vatandaşının toplamda 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya’ya getirildi. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA