Antalya’da balıkçı ağına yüzlerce balon balığı takıldı

Akdeniz’de son dönemde popülasyonu hızla artan ve piranayı andıran balon balığı, amatör ve profesyonel balıkçıları olumsuz etkiliyor. Bulunduğu bölgede ekonomik değeri olan balık türlerini yok eden balon balığı, Finike ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı.

13 Ekim Pazar akşamı balıkçı teknesiyle denize açılan Mehmet Sever’in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkınlığını gizleyemedi. İlk kez böyle bir durumla karşılaşan Sever, görüntülediği balon balığı sürüsünü sosyal medyada da paylaştı.

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Akdeniz'de ve Ege denizinde gün geçtikçe sayıları artan balon balıklarının gıda ve deniz güvenliğini tehdit ediyor. Zehirli balıklar kategorisinde bulunan bu türün aldığı besinler aracılığı ile ürettiği tetrodotoxin isimli zehrin, siyanürden 1000 kat arsenikten ise 1200 kat daha etkili olduğu ve panzehirinin bulunamadığı biliniyor.

İHA