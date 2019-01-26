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Antalya’da denizde çıkan hortum görüntülendi

Antalya'da kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

11:04 -
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti.

Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.  Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı. Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.

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Son güncelleme: android-time 11:40 26.01.2019
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