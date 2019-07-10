Antalya’da evi yanan aileye belediyeden prefabrik ev

Antalya'nın Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde üç gün önce Yusuf Cengiz'e ait iki katlı evin çatısına döşeme yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın sıcak havanın da etkisiyle büyürken,itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen Yusuf Cengiz'e ait evden

geriye sadece duvarları kaldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Cengiz ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, can kaybı ve yaralı olmamasının tek teselli olduğunu söyledi. Cengiz ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli talimatı veren Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapılacağı bilgisini

verdi.

CENGİZ AİLESİNİN YARALARI SARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cengiz ailesine kısa sürede prefabrik ev temin etti. Eşya yardımı da yapılan Yusuf Cengiz eşi ile birlikte yeni evine yerleşti. Büyükşehir Belediyesi, özel kurum ve kuruluşlarla hayırsever bireylerin desteği ile Cengiz ailesinin yaraları sarıldı.

AİLEDEN BÖCEK'E “TEŞEKKÜR”

Yusuf Cengiz ve eşi kısa sürede derdine derman olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederek; ‘Başkanımız zor günümüzde bize büyük destek verdi. Ne yapacağız diye düşünürken evimizi yeniden kurdular. Allah ondan ve yardım eden herkesten razı olsun. Çok teşekkür

ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.