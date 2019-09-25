Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya’da faciada dönüldü!

Antalya'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.

19:46 -
Haberler Gündem
Antalya’da faciada dönüldü!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerini birbirine bağlayan Antalyaspor Kavşağı’nda meydana geldi. Bir personel servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kavşağın üzerindeki bariyere çarptı. Bariyeri kıran servis aracı, asılı kaldı.

İLGİLİ HABERİşçi servisi kazasında 1 ölü 9 yaralı!İşçi servisi kazasında 1 ölü 9 yaralı!

Durumun bildirilmesi üzerine gelen çekiciye bağlanan servis aracı, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kazayı gören vatandaşların araçlarını durdurup cep telefonlarıyla görüntü çekmesi, karşı şeritteki trafiği de aksattı.  DHA

Antalya Antalyaspor kaza Konyaaltı Malatya otomobil yağmur
Son güncelleme: 19:52 25.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more