Antalya’da hava durumu: Uyarılar arka arkaya geldi! Kırmızı kod uyarısı verildi

Antalya'da dün başlayan sağanak yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye’de ilk “kırmızı kod” uyarısı dün Antalya için verildi. Uyarının ardından yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vakit kaybetmeden harekete geçti.