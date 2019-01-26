Antalya’da hayat durdu

Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Balıkçı barınağı açıklarında görünen hortum korku dolu anlar yaşattı.

Gece boyunca süren şiddetli fırtına ve yağmur sabah saatlerinde etkini artırdı. Sağanak yağış, dolu ve fırtına nedeniyle kent merkezinde bugün yapılması planlanan etkinlikler

yapılamadı.

Fırtına birçok yerde ağaçları köklerinden sökerken, apartmanların bahçe duvarlarını yıktı, iş yerlerinde bulunan sandalyeleri uçururken, reklam tabelalarını kırdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre sağanak yağışların Pazar gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.