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Antalya’da hayat durdu

Antalya’nın ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağmur, kent merkezinde de yaşamı olumsuzetkilemeye devam ediyor. Günlerdir devam eden yağmur ve fırtına yüzünden, bugün yapılması planlanan birçok etkinlik ve konser kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İsmail AKIN / Antalya
15:03 -
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Antalya’da hayat durdu

Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Balıkçı barınağı açıklarında görünen hortum korku dolu anlar yaşattı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Gece boyunca süren şiddetli fırtına ve yağmur sabah saatlerinde etkini artırdı. Sağanak yağış, dolu ve fırtına nedeniyle kent merkezinde bugün yapılması planlanan etkinlikler
yapılamadı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Fırtına birçok yerde ağaçları köklerinden sökerken, apartmanların bahçe duvarlarını yıktı, iş yerlerinde bulunan sandalyeleri uçururken, reklam tabelalarını kırdı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre sağanak yağışların Pazar gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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