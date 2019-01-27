Antalya’da hortum faciasının maliyeti ağır oldu!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte şiddetli yağmur, fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören Antalya Havalimanı ve Güzeloba Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Geceden itibaren teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeden, ASAT'a tüm birimleri ve toplam 608 kişilik bir ekiple hortum ve fırtınanın oluşturduğu olumsuzluklara müdahale etti.

Başkan Türel ve Vali Karaloğlu, ilk olarak hortum nedeniyle bir otobüs, bir minibüs ve merdivenin devrildiği Antalya Havalimanı'nda inceleme yaptı. Havalimanı yetkilileri ve çalışanlarına geçmiş olsun diyen Başkan Türel, hayati tehlikesi bulunmayan 12 vatandaşa acil şifalar diledi. Türel, havalimanının uçuş trafiğine açık olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Başkan Menderes Türel, Vali Münir Karaloğlu ve Antalya AK Parti Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte hortum ve fırtınanın zarar verdiği Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Türel, işyerleri ve evlerinde hasar oluşan esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dedi. Başkan Türel, ardından Güzelbağ Mahallesi'nde hortumdan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Türel, afetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade eden Başkan Türel, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ederek, vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de itfaiyeden, ASAT'a, Park ve Bahçelerden, Temizlik İşlerine, Fen İşlerinden Sosyal Hizmetlere tüm birimleri ile şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle geceden itibaren teyakkuza geçerek, kriz masası oluşturdu. Olumsuzlukları en aza indirmek için her türlü önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi seferberlik ilan etti. Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri birimleri, iş makineleri ve kamyon, sepetli araçlar gibi çeşitli araçlardan oluşan 30 araçlık filo, 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara anında müdahale etti.

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ!

Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi başta olmak üzere Antalya'nın dört bir yanında fırtına ve hortum nedeniyle yıkılan 63 ağaç, ekipler tarafından kısa sürede kaldırıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalara ara verilmedi, kırılan dallar ve yola savrulan maddeler, temizlik ekiplerince vakit kaybedilmeksizin temizlendi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile fırtına ve hortumun oluşturduğu olumsuzluklara kısa sürede müdahale edildi. Hortumdan zarar gören işyerlerinde ve evlerde oluşan enkaz ve atıklar kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle 47 araç ve 137 personelle alarma geçti. İtfaiye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda fırtına süresince 195 olaya müdahale etti. ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla görev yaptı. ASAT ekipleri, itfaiye ile birlikte olası su baskını ihbarlarına karşı hazır bekleyerek, yaşanan olumsuzlukları kısa sürede çözdü. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu.

Konyaaltı Sahili'nde de ayrıca 150 kişilik bir ekip temizlik çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların sahilden en güzel şekilde faydalanmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi'nin olumsuzluklara organize şekilde hızlı müdahalesi ve yoğun çalışmaları takdir topladı.

İHA