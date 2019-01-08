Antalya’da okullar tatil mi? Antalya’da 8 Ocak kar tatili açıklaması!

Antalya'da kar tatili açıklaması geldi ve kardan etkilenen iki ilçede okullar tatil edildi. Antalya'da kar okullar tatil mi sorusu cevap buldu. İşte Antalya kar tatili açıklaması...

Antalya’nın yüksek kesimleri kardan etkilendi ve kar tatili açıklaması geldi. Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akseki Kaymakamı ve İbradı Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı’da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.

ANTALYA’DA YÜKSEK KESİMLER DONUYOR!

Hava sıcaklığının eksi 3 derece kaydedildiği Akseki merkezde kar kalınlığının 15, eksi 4 derece kaydedildiği İbradı ilçe merkezinde ise 20 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

ANTALYA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Antalya’da beklenen hava sıcaklığı bugün ortalama 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı