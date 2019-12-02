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Antalya’da ‘pes artık’ dedirten olay!

Antalya’da 12 kartlı bir apartmanın çatısına çıkarak aşağı sarkan Ayşegül K., yürekleri ağza getirdi. Genç kadının çatıdaki tehlikeli hareketlerini kimi vatandaş cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınladı, kimi de sinemada film izler gibi cips yiyerek izledi.

09:33 -
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Antalya’da ‘pes artık’ dedirten olay!

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Bunalıma girdiği ileri sürülen Ayşegül K., bir müddet sokakta ağladıktan sonra bir sitedeki 12 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 KATLI APARTMANIN ÇATISINDAN AŞAĞI SARKAN GENÇ KADINI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER FOTO: İHA

Çatıdan aşağıya sarkan, zaman zaman ayağa kalkan Ayşegül K., tehlikeli hareketler sergiledi. İtfaiye ekipleri, zemine şişme yatak açarken, polis ekipleri de genç kadını ikna etmeye çalıştı.

FOTO: İHA

CİPS YİYEREK İZDİLER

Bu sırada, Ayşegül K.'nin çatıda yaptığı hareketleri gören çevredeki vatandaşların yürekleri ağza geldi.

FOTO: İHA

Meraklı gözlerle olup biteni izleyen vatandaşların bazıları cep telefonuna sarılıp olayı sosyal medyadan canlı yayınladı, bazıları da patates cipsi yiyerek olan biteni film izler gibi izledi.

Yoldan geçen bazı sürücü vatandaşlar ise, araçlarından inip yine cep telefonlarına sarıldı.

FOTO: İHA

“ÇARESİZ KADINLARA SALDIRANLARI ÇEKİN”

Ayşegül K. ikna edildikten sonra çatıdan alındı.Sağlık kontrolü için ambulansa götürülen kadın, çıkışta gazetecilerin, ‘Neden böyle bir şey yaptınız' sorusuna, “Adam mı öldürdüm de çekiyorsunuz? Çaresizim. Çaresiz kadınlara saldıranları çekin” diyerek tepki gösterdi.

FOTO: İHA

Ayşegül K., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(İHA)

BİR REZALET DE ANTALYA’DA YAŞANDI

Adana’da tekel bayii işleten Erdem G. kumar borcu yüzünden bunalıma girip 10. kattan atlayarak intihar etti. Olay Yeri ekipleri, ceset başında inceleme yaparken, vatandaşların ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkati çekti.

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Son güncelleme: 09:55 02.12.2019
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