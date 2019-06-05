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Antalya’da zincirleme kaza! Yaralılar var

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

01:27 -
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Antalya’da zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza saat 22:00 sıralarında Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tugay Ç. idaresindeki 07 BUH 47 plakalı otomobil, Mustafa İ.Ö.’nün kullandığı 20 BL 343 plakalı araca çarptı.

İHA

Çarpmanın şiddetiyle Mustafa İ.Ö. idaresindeki araçta önündeki sürücüsü belirlenemeyen 07 AFH 414 plakalı araca arkadan çarptı.

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Kazada Mustafa İnal Öz, Emre Raşit Ertugrul (22) ,Ela Inal Öz (4) ,Demir Sinanoğlu (2) , Sinem Sinanoğlu (4) Hacer Raziye Kurucuk (53), Tahir Öztekin (20), Vesile Gökboydak (23) ve Turgay Çarkçı (31) yaralandı.

İHA

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Finike Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. İHA

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