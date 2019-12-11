Antalya’daki yağış sırasında yıldırım düştü!

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak’ta iki Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı bir eve yıldırım düştü. İki çocuk babası Abdulilleh Hac Abdullatif (29) yaralandı, evin camları kırıldı, duvarlarında hasar oluştu.

Abdullah Hac Abdullatif (38) aileler içeride otururken eve yıldırım düştüğünü ve kardeşinin yaralandığını belirterek, “Çok şükür kardeşimin durumu iyi.” dedi.

Bu arada, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış nedeniyle ‘kırmızı kod’ uyarısı verdiği Antalya’da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası sel ve su baskınlarına anında müdahale etmek için teyakkuza geçti.

İtfaiye Daire Başkanlığı tüm izinleri iptal ederken, izinde olan personel de göreve çağrıldı. Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki merkezde toplanan ekipler olası su baskınlarına müdahale etmek için su tahliye pompaları, tahliye botu, vidanjör ve iş makinelerini hazır hale getirdi. Görevli tüm personele yağmurluk, çizme ve baret dağıtıldı. Ekipler, ‘kırmızı kod’ uyarısının sona ereceği 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar teyakkuzda bekleyecek. AJANSLAR