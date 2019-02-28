Antalya’yı karıştıran swinger söylentisi!

“ANTALYA'da AIDS” isimli bir twitter hesabından 24-25 Şubat 2019 günü yapılan açıklamada, “Evinde diskosu, havuzu olan bir villada eş değiştirme (swinger ) partileri yapılıyordu. Buraya katılan bir çiftin çocukları tedavi görüyordu. 3 hafta önceki kan testi temiz çıkan anneye; geçen hafta çocuğuna kan vereceği sırada yapılan test HIV Pozitif çıktı. AIDS olduğu paniğiyle aile perişan oldu. Baba ve çocukta ise HIV virüsüne rastlanmadı” ifadelerine yer verildi. Bu iddia üzerine swinger partilerine katılan çiftler büyük bir korku ve panik yaşadı. Bir kişinin, “Evet belamızı aradık ve büyük ihtimal bulduk” paylaşımı yapıldı.

TEST YAPTIRMASINI İSTEDİ

AIDS paniği yaşayan çiftle beraber olduğunu iddia eden hesap sahibi çift de HIV virüsü bulaştığı şüphesiyle twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Yaptığı paylaşımların gerçek olduğunu öne süren hesap sahibi, Döşemealtı'ndaki zengin villa sahibinin AIDS'li olduğunu birçok kişinin bildiğini sonradan öğrendiklerini, bu kişiyle ve eşi olarak tanıştırdığı kişiyle ilişkiye girenlerin ve bu çiftle ilişkiye girenlerle ilişkiye girenlerin test yaptırmasını istedi.

“KEŞKE YALAN, KEŞKE BİR İFTİRA OLSAYDI”

Twitter'da olay için “Antalya'da herkese bilerek isteyerek hastalık bulaştıran insanlar var. Bunu biz yaşadık”, iddiaya inanmayanlar için “Ahhhhhh ah keşke bir şaka olsaydı. Keşke yalan keşke bir iftira olsaydı” sözleriyle paylaşımlarda bulunan hesap sahibi pişmanlığını ise “Evet belamızı aradık ve büyük ihtimal bulduk. Hem de hiç partiye katılmadan…” sözleriyle ifade etti.

Kendi testlerinin olumsuz çıktığını ancak 45 günlük bekleme süresi sonucunda bir test daha yapmaları gerektiğini belirten şahıs “Hastane, 1.5 ay sonra testi tekrar etmemizi söyledi. Eğer sonuç kötü çıkarsa gider vururum şerefsizi. Yeter ki kaybedecek bir şeyim kalmasın” diye yazdı.

SAYIN TWİTTER YÖNETİMİ

Korkunç iddialarda bulunan ANTALYA'da AIDS hesabının sahibi, Twitter yönetimine yönelik olarak da “Sayın Twitter yönetimi: Kötü niyetli şikâyetler nedeniyle 4 defa kimlik bilgilerimi ve telefon numaramı doğrulamamı istediniz. Hepsini yaptım. Bu mesajlarımda kimseyi doğrudan suçlamıyorum. Kimlik bilgilerim, telefon numaram sizde mevcut. Amacım bir kocaman ildeki insanları, bizlerin yüz yüze kaldığı ölüm riskinden korumak. Elinizi vicdanınıza koyun” diye seslendi.

Swinger nedir?

Swinger, “Hayatın tadını çıkaran ve hızlı yaşayan kimse manasında kullanılıyor. Ancak günümüzde bu kelime eşlerini paylaşan / değiştiren anlamına geliyor.