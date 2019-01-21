AÖF final sınav sonuçları tarihi ne zaman? ( 2019 AÖF final sınav sonuçları)

AÖF finalleri geçtiğimiz haftasonu tamamlandı. Binlerce öğrenci Açık Öğretim Fakültesi’nin resmi internet sitesini sınav sonuç tarihini öğrenmek için ziyaret ediyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖF öğrenci sisteminden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek öğrenebiliyor. AÖF bütünleme sınavının yapılıp yapılmamasına Anadolu Üniversitesi Senatosu karar veriyor. Peki AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte AÖF hakkında merak ettikleriniz…

2019 AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav sonuçları genellikle 10-15 gün içinde açıklanıyor. Resmi bir açıklama olmasa da AÖF sınav sonuçlarının 23 Ocak 2019 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF HAKKINDA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ülkemizde yükseköğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite yanında milli eğitim, sağlık, ilahiyat, tarım, polis, jandarma, kara, deniz, hava komutanlıkları ve adalet personeline yönelik önlisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerini açıköğretim sistemi ile sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi eğitim yaptığı toplam 19 lisans, 39 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açıköğretim Sistemi ile götürüyor.