AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları için nefesler tutuldu!

Öğrencilerin gözü kulağı AÖF sınav sonuçları açıklamasında. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmuş değil. Fakat daha önce gerçekleşen sınavların sonuçlarının açıklnama tarihlerine göre bugünlerde açıklanması bekleniyor. İşte AÖF final sınavı sonuçları detayları…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sonuçlar, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını resmi olarak açıklamasa da, sınavdan 10 gün sonra açıklaması bekleniliyor. AÖF final sınav sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edilebilir olacak.

AÖF OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.