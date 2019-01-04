AÖF giriş belgesi: AÖF sınav yerleri açıklandı! AÖF sınavlarına girerken dikkat edin!

AÖF sınav giriş yerleri açıkladı. Açıköğretim Fakültesi sınav giriş bilgileri erişime açıldı. AÖF final sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı, Açıköğretim Fakültesi final sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşıldı mı sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte AÖF öğrencilerinin merakla beklediği sorular...

AÖF final sınavlarına çok kısa bir süre kaldı ve öğrenciler AÖF final sınavlarına nerede gireceklerini araştırıyorlar. AÖF final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. İşte AÖF sınavlarına dair detaylar…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan’da, final sınavları ise 25-26 Mayıs’ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.