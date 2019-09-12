Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖF kayıtları için son gün ne zaman? AÖF ilk kayıtları ne zaman bitecek?

AÖF, öğrencilerini ilgilendiren açıklamaları peş peşe yaptı. Buna göre öğrencilerin kayıtlarını önce internetten ardından AÖF bürolarından yaptırması gerekiyor. Mevcut öğrencilerin ise her dönem başı kayıtlarını yenilemesi gerekiyor. İşte AÖF ilk kayıt tarihleri ve kayıt yenileme detayları...

13:28 -
Haberler Gündem
AÖF kayıtları için son gün ne zaman? AÖF ilk kayıtları ne zaman bitecek?

Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan öğrenciler, üniversite tarafından belirlenen 2019 2020 takvimine göre kayıt tarihlerini sorguluyor. AÖF kayıtlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor…

AÖF İLK KAYITTA SON GÜN NE ZAMAN?

İnternet başvuru işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

2019 AÃF kayÄ±t yenileme iÅlemleri ne zaman? AÃF ilk kayÄ±t ve ikinci Ã¼niversite kayÄ±t tarihleri

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “16‒20 Eylül 2019” olarak duyuruldu.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıt İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more