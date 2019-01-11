AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınavı için giriş yaparken bu belgelere dikkat…

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavı için giriş belgesini şart koşuyor. AÖF sınav giriş belgesine haberimizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda sınava giriş belgesinin de çıktısını alabilirsiniz. AÖF, 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. İşte sınav öncesinde AÖF'de dikkat edilmesi gerekenler...

AÖF sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. AÖF, dört oturum olarak 12 – 13 Ocak tarihlerinde yapılacak. AÖF final sınavlarına çok kısa bir süre kaldı ve öğrenciler AÖF final sınavlarına nerede gireceklerini araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri login.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten AÖF sınav giriş belgeleri de çıkartılabilir. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. İşte AÖF sınavlarına dair detaylar…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30’da, öğleden sonra saat 14:00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08:30'da, öğlenden sonra ise saat 13:00'da yapılmaktadır.

Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri ise şöyle; Sabah oturumu: 09:30 – 11:30 / İkinci oturum: 14:00 – 16:00

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

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AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF’ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.