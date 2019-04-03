AÖF sınav giriş yerleri: AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte AÖF sınav belgesi ve giriş yerleri…

AÖF sınavları için büyük gün geliyor. AÖF vize sınavları için kısa bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş yerlerini bekliyordu ve üniversiteden beklenen açıklama geldi. AÖF sınav giriş yerleri login.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek. Aynı zamanda aynı adresten AÖF sınav giriş belgeleri de çıkartılabilir…

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF’ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVLARI HANGİ GÜN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 13 – 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 – 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 20 Temmuz 2019

Bu tarihlere göre; Anadolu Üniversitesi 2019 AÖF vizeleri, 13 – 14 Nisa tarihinde yapılacak.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti