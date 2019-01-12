AÖF sınav saatleri: AÖF sınavı saat kaçta? AÖF kaç dakika sürecek? 12 Ocak AÖF giriş belgesine dikkat!

AÖF final sınavları 12 Ocak günü başlıyor. Sınav kısa süre kala adaylar "AÖF sınavı saat kaçta" "AÖF kaç dakika sürüyor" sorularına yanıt arıyor. AÖF sınav giriş belgeleri ve AÖF sınav giriş yerleri de merak edilen sorular arasında. AÖF'ye girecek öğrencilerin sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor. İşte detaylar...

Bugün AÖF sınavına ilk oturumu gerçekleştirilecek. İki gün boyunca 4 oturum halinde yapılacak AÖF sınavları saat kaçta öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF giriş belgesi olmayanları giremeyeceği sınava dair Öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecek. AÖF sınavlarının Sabah oturumu 09:30 – 11:30, Öğle oturum ise 14:00 – 16:00 saat aralığında gerçekleşecek. İşte AÖF sınav detayları…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Yukarıdaki linkten sisteme giriş yaparak AÖF sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30'da, öğleden sonra saat 14:00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08:30’da, öğlenden sonra ise saat 13:00’da yapılmaktadır.

Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri ise şöyle;

Sabah oturumu: 09:30 – 11:30 / İkinci oturum: 14:00 – 16:00

SINAV GİRİŞ BELGESİNE DİKKAT!

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

İLGİLİ HABER ÖSYM sınav takvimi: 2019 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları başladı mı?

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.