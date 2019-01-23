2019 AÖF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu!

AÖF 2019 sınav sonuçları belli oldu mu? Binlerce öğrenci Açıköğretim Fakültesi'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen güz dönemi final sınav sonuçlarının Ocak ayının sonunda açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarını henüz açıklamadı. İşte merak edilenler…
MAZERET SINAVI VAR MI?
Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.
Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.
AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.
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