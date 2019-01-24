Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları belli oldu. Açıköğretim öğrencilerinin bugünlerdeki gündemi AÖF sınav sonuçları. Eğitimi uzaktan tamamlamak isteyenler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarına katıldı. AÖF sınav sonuçları e-Kampüs veya Anadolu Üniversitesi otomasyon sisteminden sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI

ARA SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

GENEL NOT ORTALAMASINI YÜKSELTMEK MÜMKÜN MÜ?

“Genel Not Ortalaması” nı yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. “Genel Not Ortalaması” hesaplanırken tekrar edilen zorunlu dersin veya tekrar edilen seçmeli dersin en son kredisi ve notu esas alınır. Tekrar edilen seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda da en son alınan dersin kredisi ve notu esas alınır.