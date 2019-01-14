AÖF soru ve cevapları yayınlandı! AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce öğrencinin ter döktüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Hafta sonu yapılana final sınavı ile AÖF'de güz dönemi sona erdi. Soru ve cevap anahtarının açıklanmasının ardından AÖF öğrencilerini sınav sonuçları heyecanı sardı. AÖF soru ve cevap anahtarına ulaşarak kaç puan aldığını öğrenen öğrenciler resmi sonuçları bekliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen AÖF sınavının soru ve cevap anahtarı açıklandı. Adaylar Anadolu Üniversitesi e-Kampüs uygulaması ile AÖF soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

AÖF soru ve cevaplarını aşağıdaki link üzerinden sisteme giriş yaparak kontrol edebilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sonuçlarının açıklanması bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.

HANGİ HARF NOTU BAŞARISIZ SAYILIR?

Açıköğretim sisteminde “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.

30'un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF'tir. Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir. Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.