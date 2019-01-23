2019 AÖF final sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi, 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde final sınavlarını gerçekleştirmişti. Sınavlar tamamlandıktan yaklaşık 10 gün sonra genellikle sonuçlar açıklanıyor. Öğrencier merakla https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini ve AÖF Öğrenci Otomasyon sistemini kontrol ediyor. Aşağıdaki linkten AÖF sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖF ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Fakültesi, resmi internet sitesinden kayıt yenileme ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:



Öğrenci İşlemleri:

Öğrenci, 23 Ocak 2019 tarihinden itibaren “Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki I. öğretim önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

Kayıt Yenileme uygulamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve sayfalar:

“Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.

Kayıt Yenileme Haftası (28 Ocak- 01 Şubat 2019)

Öğrenci; şifresiyle ANASİS'e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.

Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir. “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir.

Bu işlem kayıt yenileme süresince sadece bir kez yapılacaktır.

Başarısız dersleri (harf notu FF, YZ ve DZ) öğrencinin üzerine sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır. Eğer bu derslerden herhangi bir tanesi çeşitli nedenlerle öğrencinin üzerine yüklenmemişse; öğrenci, “Öğrenci İşleri Birimi” ile temasa geçerek ilgili ders/derslerin yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür.

“Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin Madde-19'un 6. fıkrası “Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO' sunu takip eden dönemde de 2,00'ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ veya DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC'nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır.” hükmü uyarınca “Ders Tekrarı” uyarısı alan öğrenciye harf notu CC'nin altındaki dersleri sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır.

Zorunlu bir dersin grubunu değiştirmek isteyen öğrenci, “Seç” butonuna basarak aynı kodlu dersin başka bir grubunu seçebilecektir. Bu durumda yeni seçtiği gruplu ders üzerine yüklenecek ve eski gruplu ders üzerinden düşürülecektir.

Seçmeli bir ders yerine, başka bir seçmeli ders seçmek isteyen öğrenci “Yerine Ders Seç” butonu ile bu işlemi yapabilecektir.

Başarısız ve almak zorunda olduğu tüm dersleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin üzerine yüklenmeyen başarısız ve almak zorunda olduğu ders/dersler varsa, öğrenci bu dersi/dersleri de almak zorundadır.

Öğrenci; “Derslerimi Seçmeyi Tamamladım” butonuna basıp ders seçme işlemini sonlandıracak ve akademik danışmanıyla iletişime geçerek akademik danışmanının kaydını onaylamasını bekleyecektir.

Akademik danışmanı kaydı onayladıysa öğrenci 6. maddeye geçecek, onaylamadıysa öğrenci tekrar 2. maddeden devam edecektir.

Akademik danışman kaydı onayladığında öğrenci ders seçme işlemini tamamlamış olacaktır.

“Kayıt Yenileme Haftası” nda tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

Ekle/Sil Haftası (04-08 Şubat 2019)

“Ekle/Sil Haftası” içinde; öğrenci seçmiş olduğu derslerde değişiklik yapmak isterse, akademik danışmanına bildirecektir. Akademik danışmanı gerekli görürse akademik danışman ve öğrenci onaylarını kaldırarak, öğrenciyi 2. maddeye yönlendirecektir.

“Ekle/Sil Haftası” sonuna kadar tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

“Ekle/Sil Haftası” sonunda akademik danışman onayı olmayan öğrencinin seçtiği dersler üzerinden silinecektir.

AÖF HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ülkemizde yükseköğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite yanında milli eğitim, sağlık, ilahiyat, tarım, polis, jandarma, kara, deniz, hava komutanlıkları ve adalet personeline yönelik önlisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerini açıköğretim sistemi ile sürdürmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Türkiye ekonomisi ve iş yaşamına sağladığı geniş ölçekli katkılarla saygınlık kazanmış ve uluslararası rekabette başarılara imza atmış sektör temsilcisi kuruluşlara yönelik insan kaynağı geliştirme projeleri aracılığıyla toplumumuzun eğitim düzeyinin artmasına büyük katkıda bulunan çağdaş bir eğitim kurumudur.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi eğitim yaptığı toplam 19 lisans, 39 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açıköğretim Sistemi ile götürüyor. Bugün Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık yarısı Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Açıköğretimli…