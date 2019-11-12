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Apple’ın açığını buldu aldığı ödül şaşırttı!

17 yaşındaki lise öğrencisi Oğuz Akçay dünya teknoloji devi Apple'ın, iPhone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirdi, Apple liseli Oğuz'a ödül olarak 100 TL gönderdi. 

10:16 -
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Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde yaşayan ve Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple´ın ürettiği iPhone telefonunun yazılım açığını buldu.

Arkadaşıyla telefon görüşmesini sürdürdüğü sırada video çekmek için telefonun kamerasını açan Oğuz Akçay bir hata mesajı ile karşılaştı daha sonra ekran kararmasına rağmen görüşme kesilmedi. Hatanın kendi telefonundan kaynaklandığını düşünen Akçay daha sonra başka telefonlarda da aynı şeyi tespit edince durumu bir mail ile Apple’a bildirdi. Apple’dan mailine yanıt alan Akçay’a dünya teknoloji devi bir sürpriz hazırlamıştı. Apple liseli gence bu açığı bulmasından dolayı 100 TL ödül gönderdi. Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

 

ABD Apple Bursa Dünya iPhone Nilüfer Teknoloji
Son güncelleme: 10:45 12.11.2019
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