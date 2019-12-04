Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti

Film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık vakası Samsunlu iki arkadaşın başına geldi. İki arkadaşın internetten satışa koydukları 123 bin TL'lik lüks arabalarına Ankara'dan alıcı çıktı.

Ağır hasar kayıtlı arabalarına müşteri bulduklarını düşünen Burak Görpüz ve arkadaşı Abdulkadir Karabal, aracı satmak için Samsun'dan yola çıktı.

2 arkadaş Ankara'ya ulaştıklarında alıcılar, 2 farklı buluşma yeri daha söylediler. En son Afyonkarahisar'da alıcılarla buluşan Görpüz ve Karabal, alıcıların aracın parasını ödemek için esnaf kredi kooperatifinden para çekmeleri, bunun için de aracın satışını kendi üstlerine almaları gerektiği' bahanesine inanarak, senet karşılığında aracın satışını dolandırıcılara verdi.

2 arkadaş, aracın satışını dolandırıcılara verdikten sonra darp edilerek farklı 2 şehre bırakıldı. Dolandırıcılardan şikayetçi olan Görpüz ve Karabal, yetkililerden yardım istedi.

“130 MAĞDURDAN YAKLAŞIK 15 MİLYON VURGUN YAPTILAR”

Türkiye'de aynı taktikle 130 kişinin mağdur edildiğini ifade eden Burak Görpüz, “Olayın ardından diğer mağdurlar bizi buldu, biz bazılarını bulduk. Bir araya geldik ve bizi aynı kişilerin dolandırdığını anladık. Böyle bir mağduriyet yaşadık, başkaları da yaşamasın. Bu işten ortalama 130 kişi mağdur var. Yaklaşık 15 milyon TL gibi bir kazanç sağladılar. Bu kişiler dışarıda dolaşmaya da devam ediyorlar. Ben 1 Kasım'da dolandırıldım. Benden sonra 3 kişiyi daha dolandırmışlar. Bu mağduriyetin önüne geçilmesini istiyoruz. Bizi böyle bir hataya düştük, başka insanlar düşmesin” diye konuştu. (İHA)