Arabistan Büyükelçiliğinden parasını alamayan şoför, cumhurbaşkanlığı’na şikayet etti

Büyükelçilikte şoför olarak çalışan Ahmet Bektaş, 2006 yılında gerekçe gösterilmeden ve hakları ödenmeden işten çıkartıldı. Arabistan Büyükelçiliği aleyhine 2009 yılında Ankara 12. İş Mahkemesi'nde alacak davası açan Bektaş, 2013 yılında mahkemeyi kazandı. Yargıtay da işçinin lehine kararı onadı. Mahkeme kararına rağmen 6 yıldır işçiye parası ödenmedi.

İCRA YOLU SONUÇSUZ KALDI

Bektaş, önce Dışişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek yardım talebinde bulundu. Yazıda, “Aradan geçen bunca süreye rağmen Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliği yetkililerince ödeme yapılmamış, yaptığım cebri icra yolları sonuçsuz kalmıştır. Devletimizin Suudi Arabistan Krallığı büyükelçiliğinden alacaklarımın tahsili ve mağduriyetimin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederim” denildi.

MAHKEME KARARINA UYMASI GEREKTİĞİ HATIRLATILMALI

Bektaş, Cumhurbaşkanlığı'na da yazı yazarak büyükelçiliğin mahkeme kararına uyması konusunda uyarılmasını istedi. Yazıda, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne işveren olarak Türk İş Hukukuna uygun davranması gerektiğini, iş hukuku kapsamına giren davalarda yargı muafiyetinin bulunmadığını ve dokunulmazlığını ileri sürerek reddetmelerinin mümkün olmadığını ve TC mahkemelerinin kararlarına uyması gerektiğini önemle hatırlatması gerekir. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından konunun acilen ele alınması ve sonuçlandırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadesine yer verildi.