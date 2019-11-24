Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte Arabuluculuk sınav giriş yerleri ve belgesi…

Arabuluculuk yapmak isteyen hukukçuların katılacağı Arabuluculuk sınav 24 Kasım Pazar günü Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak. Peki Arabuluculuk sınavı saat kaçta, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ARABULUCULUK SINAV YERLERİ

ARABULUCULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu – Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir.

ARABULUCULUK SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini 18 Kasım 2019 – 24 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin https://sinavbasvuru.hacibayram.edu.tr internet adresi üzerinden TC Kimlik Numaraları ve belirledikleri şifre ile alabilecektir.