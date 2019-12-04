Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara otoyolu Sultanbeyli yönünde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında duran araca hızla çarptı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Çarpan aracın sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni itfaiye tarafından aracın içerisinden çıkarıldı. (İHA)