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Araç içinde kanlı infaz! İki ölü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

23:09 -
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Araç içinde kanlı infaz! İki ölü

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde, park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi. Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen iki arkadaş yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. AA

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