Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aracı taşların üstünde görenler gözlerine inanamadı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.

00:06 -
Haberler Gündem
Aracı taşların üstünde görenler gözlerine inanamadı!

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Siverek istikametinden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 16 TJ 790 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampol kenarında bulunan taş yığınlarının üzerine uçtu.

İHA

Kazada ölü veya yaralı olmazken, taşların üzerine uçan ve askıda kalan araçta da küçük çaplı hasar meydana geldi.

İHA

Adeta elle taşların üzerine konulmuş gibi aracı gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Yoldan geçenler ilginç kazayı cep telefonlarıyla kaydetti.

İHA

İHA

Son güncelleme: android-time 00:11 02.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more