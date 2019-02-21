Aranan suç örgütü lideri yakalandı

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, aylardır aranan suç örgütü elebaşı Emrah S.'nin yakalandı. Sabah saatlerinde Emrah S.'nin kaldığı

değerlendirilen adrese giren ekipler, 4 ayrı cinayet, yaralama, yağma gibi suçlardan aranan şebeke elebaşını yakaladı.

ADLİYE ÖNÜNDE ÇATIŞMIŞLARDI

Emrah S.'nin adamlarına yönelik 2 operasyon düzenlemişti. Emrah S. ve Volkan R. çeteleri arasında 2017 yılında Sultangazi'de çatışmalara katılmış, iki suç örgütü 21 Eylül 2017'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde de çatışmıştı. Çalışmaların ardından peş peşe operasyonlar düzenlenmiş, Emrah S. grubundan yakalanan kişilerden 13'ü tutuklanmıştı.

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SUÇ ARAÇLARINI BARAJA ATTILAR

Operasyonlarda, Emrah S.'nin suç eylemlerinde kullandığı araçları Alibeyköy Barajı'na attığı ortaya çıkarmıştı. Silahlı saldırı gasp gibi olaylarda kullanılan o araçlar, baraj gölünden tek tek çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan Emrah S.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.