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Aranıyordu… Cesedi çayda bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ailesinin 1 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu aşçı Hakkı Kahraman (49), Kocaçay'da ölü bulundu.

20:17 -
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Aranıyordu… Cesedi çayda bulundu

Tavşanlı’da özel şirkette aşçı Hakkı Kahraman, yaklaşık 1 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi, Kahraman’ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Polis çalışmalarını sürdürürken, bugün Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi’nden geçen Kocaçay’da erkek cesedi görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 1 aydır aranan Hakkı Kahraman’a ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan Kahraman’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.  DHA

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