Aranıyordu! Tanınmayacak halde bulundu

Kulaca Deresi kenarında gezerken, derenin içinde hareketsiz kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, botla dereye açıldı. Ekipler, 25 yaşlarındaki erkeğin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun süredir suda kaldığı için tanınmaz halde olan ceset, botla karaya çıkarıldı. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği burada tespit edilmeye çalışılacak.

İLGİLİ HABER 77 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kulaca deresi kenarında bulunan cesedin Emir Kavaz’a (25) ait olduğu belirlendi. Kavaz’ın, 29 Ekim tarihinde evinden gezmek için çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün derede olduğu tahmin edilen Emir Kavaz’ın cesedi tanınmayacak hale geldiği için Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirilerek burada kimlik tesbiti yapıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri Kavaz’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. DHA