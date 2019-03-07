Arap Emrah’ın adamlarına şafak baskını

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan “Arap Emrah” lakaplı Emrah S.'nin 28 adamının yakalanması için bu sabah harekete geçti. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese giren ekipler 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silah, 9 tabanca, 4 şarjör, 207 mermi, 86 senet ve çok sayıda çek ele geçirildi. Örgütün “Cinayet” “Yağma” gibi birçok olaya karıştığı iddia edildi.

ADLİYEDE SİLAHLI ÇATIŞMAYA GİRMİŞLERDİ

Daha önce suç örgütü elebaşı Emrah S. ile Volkan R. arasındaki husumet gündeme gelmişti. İki suç örgütü 2 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde de silahlı çatışmaya girmişti. Gruplar arasındaki çatışmalarda ölen ve yaralananlar olmuştu. Emrah S. ve çetesine yönelik 2018'de düzenlenen bir operasyonda Alibeyköy Barajı'nda 8 otomobil çıkartılmış, araçların çetenin işledikleri suçlarda kullandıkları araçları baraja attıkları ortaya çıkmıştı.