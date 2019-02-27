‘Araştırmadan yola çıkacak kadar toy değilim’

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Mustafa Saruhan son durumu Sözcü'ye değerlendirdi. Saruhan “Daha önceki görev dönemimde üç dosyadan ikisinde 5'er ay, üçüncüsünde de 3 ay 10 gün ceza almıştım. Toplamda bir yılı geçtiğini ben de biliyorum. Adaylığımı açıklamadan önce Bodrum'da İlçe Seçim Kurulu'na giderek durum değerlendirmesi yaptık. Bana bunun adaylığım için bir sorun olmayacağı söylendi. Buna dayanarak adaylığımı açıkladım. Toy bir siyasetçi değilim. Yasa her yerde bir ve aynıdır. İlçe sorun yok derken il nasıl sorun olduğunu söyleyip adaylığımı kabul etmez? İlçe Seçim Kurulu ezbere mi söyledi bunu? Bu sorumluluğu alır mı ya da alabilir mi sizce?” dedi.

Aktif çalışmam sürecek

Adaylığı kabul edilmezse bile partisi için çalışacağını da sözlerine ekleyen Saruhan “Şunu herkes çok iyi bilsin ki ben partime ve Bodrumlu vatandaşlarımıza hizmet etmek için bu işe soyundum. Adaylığım kabul edilir ya da edilmez. Şu andaki hazır ekibimle çalışmayı sürdüreceğim. Aktif çalışmamı bırakmayacağım. Ekibimle iş başında olacağım. Partime kazandırmak için çalışacağım. Bu konuları halkıma ve kamu vicdanına bırakıyorum. Biz sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Siyasetçiyiz ve siyaset ortamında ister istemez hakkımızda dosyalar açılabiliyor. Kararlar doğru ya da yanlış, ister istemez oluyor böyle şeyler. Amacımız hizmet etmek. Başkan olur ya da olmazsınız fark etmez. Önemli olan Bodrum'a hizmet etmek. Bodrum'da yaşıyorsak, Bodrum'u hakettiği yere götürmek bizlerin boynunun borcu” diye konuştu.