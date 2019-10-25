Arayı bulsun diye gitti, boğazına falçata dayadı

Bursa’da yaşayan Serkan Yıldız, çalıştığı ilçe belediyesindeki işinden çıkarıldı. İşe iade davası açan Yıldız, zorunlu arabuluculuk görüşmesi için belediyeyi temsil eden avukat İlknur Nazlı Gökyıldız’ın ofisine gitti.

“SENİ DE DOĞRAYACAĞIM, KENDİMİ DE”

Arabuluculuk görüşmesinde bulunanları odadan çıkartan Serkan Yıldız, avukatı falçatayla rehin alarak “Seni de doğrayacağım, kendimi de. Herkesi doğrayacağım” şeklinde tehditler savurdu.10 dakika süren rehin alma olayı, işhanının güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle son buldu. Elindeki falçatayı fırlatarak dışarı çıkan Yıldız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Serkan Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘silahla hürriyeti tahdit ve kamu görevini yaptırmamak, görevli memura mukavemet’ suçlarından tutuklandı.

BAKAN GÜL TWEET ATTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olayla ilgili olarak şu tweet’i attı: Saldırıya uğrayan avukat İlknur Nazlı Gökyıldız’a ve Bursa Barosuna geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; avukatlara, hakim ve savcılara, adalet personelimize yönelik sözlü ya da fiili her türlü şiddet eylemini kınıyorum.