Arazi ‘akbaba’larına operasyon! Muhtar milyoner çıktı…

Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belgeyle destekleme kredisi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. ‘

HEPSİ SERBEST BIRAKILDI!

‘Akbaba’ adı verilen operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Beşi kamu görevlisi 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dört av tüfeği, kredi çekmek için düzenlenen 43 sahte belge ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si savcılıktan, beş kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 MİLYON LİRA DESTEKLEME PARASI ALMIŞLAR

6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çetenin, Karataş ilçesindeki bir mahallede görev yapan muhtar S.K. ile işbirliği yaparak 74 vatandaşın 65 parsel arazisine zorla el koyduğu saptandı. Yine S.K. tarafından düzenlenen sahte evraklarla tarla sahiplerinin haberi olmadan toplamda 3 milyonluk destekleme parası alındığı öğrenildi.

3 BİN DÖNÜM ARSA, 105 MİLYON LİRA MAL VARLIĞI

Kente uzun yıllar önce ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak gelip, beş dönüm tarla aldığı öğrenilen S.K.’nın, yasadışı yollarla üç bin dönüm tarla sahibi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca vatandaşlardan zorla aldığı iki bin dönüm tarlayı da eken S.K. ve ailesinin 105 milyonluk mal varlıkları olduğu öğrenildi. (DHA)