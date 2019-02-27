‘Arazime kamyonların girmesin’ tartışması cinayetle bitti

Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi’nde 3 Şubat’ta bir tıp merkezi önüne park etmiş otomobilde yaralı olarak bulunan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Akdoğan’ın cinayet soruşturmasında 2 kişi yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ali Akdoğan’ın, hafriyat döküm ve peyzaj şirketi bulunan Osman A. ve oğlu Resul A.’nın işyeri yakınlarında bir döküm yeri işletmeye başladığı, ancak baba-oğul’un Akdoğan’ın işyerine gelen kamyonların kendi arazilerinden geçmesini istemediklerini tespit etti. Baba-oğul ile Ali Akdoğan’ın uzun süredir bu yüzden kavgalı oldukları tespit edildi.

Polis, Osman A. ile oğlu Resul A.’yı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde iki komşunun arasında yaşanan bir tartışma sonucu Osman A.’nın tabancayla Ali Akdoğan’ı vurduğu daha sonra oğlu Resul A.’nın yaralı haldeki Ali Akdoğan’ı Tıp merkezi önüne bırakarak kaçtığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli baba Osman A. ve oğlu Resul A. tutuklandı.

İSTANBUL,(DHA)