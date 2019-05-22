Ardahan’da hayvan pazarında şap hastalığı tespit edildi

Atatürk Mahallesinde Çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında, il tarım ve orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Hayvan pazarı ve hayvan pazarının 10 Kilometre etrafında uygulanan karantinada Numuneler Şap Enstitüsüne gönderildi.
Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmaların ardından hayvan pazarı 30 gün sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak. DHA
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.