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Ardahan’da hayvan pazarında şap hastalığı tespit edildi

Ardahan’da büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında karantina uygulaması başlatıldı.

17:39 -
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Ardahan’da hayvan pazarında şap hastalığı tespit edildi

Atatürk Mahallesinde Çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında, il tarım ve orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Hayvan pazarı ve hayvan pazarının 10 Kilometre etrafında uygulanan karantinada Numuneler Şap Enstitüsüne gönderildi.

DHA

Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmaların ardından hayvan pazarı 30 gün sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak. DHA

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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