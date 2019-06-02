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Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı tatiline erken başladı. Bu sene haftasonlarının da dahil edilmesiyle 9 günlük bir bayram tatili yapılacak. 9 günlük tatil resmi kurumları kapsıyor, özel kuruluşların çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Peki arefe günü bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilen yanıt.

18:05 -
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Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Cumhurbaşkanlığının yayınladığı kararnameye göre 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Ek olarak 7 Haziran Cuma günü de resmi tatile eklendi. Resmi tatiller kamu kurumlarını ve görevlilerini kapsıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

3 Haziran Pazartesi günü bankalar sabah açık olacak. 3 Haziran Pazartesi öğleden sonra ve bayramın ilk üç günü tatil olacak (4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba, 6 Haziran Perşembe). 7 Haziran Cuma günü bankalar yeniden çalışmaya başlayacak. İnternet üzerinden yapılan EFT işlemleri 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar yapılabilecek. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kalacak.

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