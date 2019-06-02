Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Arefe günü bankalar çalışıyor mu?

Arefe günü bankalar kaça kadar açık? Cumhurbaşkanlığının yayınladığı kararnameye göre 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Ek olarak 7 Haziran Cuma günü de resmi tatile eklendi. Resmi tatiller kamu kurumlarını ve görevlilerini kapsıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

3 Haziran Pazartesi günü bankalar sabah açık olacak. 3 Haziran Pazartesi öğleden sonra ve bayramın ilk üç günü tatil olacak (4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba, 6 Haziran Perşembe). 7 Haziran Cuma günü bankalar yeniden çalışmaya başlayacak. İnternet üzerinden yapılan EFT işlemleri 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar yapılabilecek. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kalacak.