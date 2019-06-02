Arefe günü bankalara açık mı? 3 Haziran Pazartesi eczaneler, kargolar, PTT ve hastaneler çalışacak mı?

Bayramda ve arefe günü bankalar, PTT, Vergi dairesi noter hangi günler açık olacak?” soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar Google üzerinde bu soruya cevap arıyor. Bankalar, hastaneler, PTT, vergi daireleri ve eczaneler çalışacak mı? Noterlerden iş yapmak mümkün mü gibi soruları soran vatandaşlar için cevaplar haberimizde…

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Pazartesi yarım gün resmi tatil sayıldığı için bankalar yarım gün çalışacak. Aynı zamanda mobil EFT işlemleri de yarım gün yapılabilecek. Acil banka işleri olanların sabah erkenden işlerini halletmesinde fayda var.

4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün (12.30’a kadar) , 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Bayram izni idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.

PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? AÇIK OLAN KURUMLAR

Bilindiği üzere 9 günlük tatil olması nedeniyle bir çok kurum izin yapacak. Ancak hastaneler, PTT, Bankalar, noterler ve bazı devlet kurumları 3 Haziran günü 12:30'a kadar mesai yapacaklar. Kaynak: Arefe günü devlet hastaneleri açık mı?